В Москву прибыл Кубок мира ФИФА

Мэр столицы 3 июня Сергей Собянин принял участие во встрече Кубка чемпионата мира по футболу на Манежной площади в столице.

«Как старого друга мы встречаем Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА, который уже был в Москве и проехал через десятки и сотни городов и снова вернулся в Москву. Мы с нетерпением ждем любителей футбола со всего мира, когда прозвучит первый свисток на главной арене в Лужниках», — сказал мэр.

Кубок вернулся в Москву после кругосветного путешествия в 50 странах и 24 городах России, сообщает «Интерфакс».

Фоторепортаж с презентации кубка в Краснодаре смотрите здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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