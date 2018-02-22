В Мостовском пройдут чемпионат и первенство края по кекусинкай

В завершение двухдневного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, перед участниками состязаний и военнослужащими Росгвардии выступят творческие коллективы Кубани.

Соревнования являются ежегодными для Краснодарского края.

В поединках на татами примут участие 200 каратистов, представляющих более 15 сборных команд муниципальных образований Краснодарского края. За победу будут бороться юноши, девушки, юниоры и юниорки в нескольких весовых категориях.

В начале мероприятия группа специального назначения войсковой части Росгвардии Армавира, а также заслуженные мастера спорта по самбо Анна Харитонова, Анастасия Валова, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России по кикбоксингу Андрей Чехонин, мастер спорта международного класса Василий Самодуров выступят с показательными выступлениями. В рамках турнира они проведут мастер-классы в различных видах спортивных дисциплин.

Победителей и призеров соревнований наградят медалями и грамотами Краснодарской краевой общественной организации «Федерация синкекусинкай», а также ценными призами от спонсора соревнований.

Все участники спортивного мероприятия 25 февраля посетят выставку военной техники и вооружения на территории войсковой части в городе Лабинске, а также музей и спортивный городок, сообщает пресс-служба администрации Мостовкого района.

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