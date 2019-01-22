В Мостовском районе начался суд по делу об убийстве многодетной матери в Псебае

Первое заседание суда над подростками, убившими и изнасиловавшими женщину, пройдет 22 января.

По данным Краснодарского краевого суда, федеральный судья приехал для рассмотрения дела. Выездное судебное заседание организовали в связи с большим числом свидетелей — около 60 человек.

В Мостовской районный суд 22 января доставили всех обвиняемых, сообщает телеканал «360».

Предыдущее заседание было сорвано неявкой одного из подсудимых.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство 40-летней женщины произошло 13 мая в поселке Псебай. Следственный комитет 15 мая сообщил о возбуждении уголовного дела. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины в поселке Псебай назначили генетическую экспертизу. Был задержан второй подозреваемый по делу об убийстве женщины в Мостовском районе.

СК 21 мая сообщил о предъявлении обвинения двум фигурантам дела об убийстве матери пятерых детей в Псебае. Глава поселка Псебай Мостовского района ушел в отставку. В поселке Псебай следователь скрыла факт грабежа подростком, который участвовал в убийстве женщины.

СК завершил расследование дела об изнасиловании и убийстве жительницы Псебая.

По версии следствия, 14 мая 16-летний подросток и 20-летний Савелий Никифоров, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с особой жестокостью изнасиловали Наталью Дмитриеву, а также совершили иные действия сексуального характера, в процессе чего причинили ей тяжкий вред здоровью. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники убили женщину.

Во время расследования выяснилось, что в 2018 году парни совершили грабеж и кражи.

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Убийство в Псебае