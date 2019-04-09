В Мостовском районе пенсионер незаконно вырубил граб и бук на 160 тыс. рублей

Завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке леса.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию о причастности одного из местных жителей к незаконной рубке леса. При проверке сведения подтвердились. Злоумышленника задержали сотрудники полиции при перевозке вырубленных деревьев.

Не имея разрешения, 64-летний ранее судимый житель станицы Баговской вырубил в защитных лесах Бугунжанского участкового лесничества два граба и один бук. Сумма ущерба составила более 160 тыс. рублей.

На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество подозреваемого наложен арест, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.