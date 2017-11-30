В Мостовском районе 76-летнего пенсионера избили в собственном доме

Разбойники похитили у него пенсию и скрылись.

В полицию обратился 76-летний житель станицы Махошевской. Мужчина рассказал, что ночью к нему в дом через окно забрались двое неизвестных мужчин. Они требовали деньги, несколько раз ударили его, похитили 23 тыс. рублей пенсии и скрылись.

Полицейские составили ориентировку. По подозрению в нападении задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 33 лет и 51 года. Задержанные рассказали, что украли деньги для покупки алкоголя. Во время обыска у них дома обнаружили и изъяли часть похищенных денег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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