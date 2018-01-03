В Мостовском районе две женщины обокрали знакомого

Подозреваемых задержали в поселке Псебай, возбудили уголовное дело.

В полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал, что продал машину за 20 тыс. рублей, а вырученные деньги оставил в кармане куртки. Через время он не обнаружил их на месте.

В ходе проверки информации выяснилось, что в день пропажи денег у мужчины в гостях были две женщины. При опросе свидетелей правоохранители узнали, что одна из возможных подозреваемых часто жаловалась на отсутствие денег, однако в день, когда произошла кража, она со своей подругой ездила в соседний поселок за покупками.

Женщин задержали и доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном. Одна из задержанных пояснила, что видела, куда потерпевший положил деньги. Пока мужчина накрывал на стол, гостьи договорились его обокрасть.

Возбудили уголовное дело, женщинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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