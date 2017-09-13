В Мостовском районе двое суток искали заблудившегося туриста

Мужчину нашли 12 сентября около 18:00. Он не пострадал.

Спасателям 10 сентября поступила информация о том, что в районе урочища Ачешбок потерялся турист. Поисковая операция началась в 21:00. В ней участвовали спасатели Псебайского отряда «Кубань-СПАС» совместно со спасателями Адыгейского ПСО МЧС РФ и волонтерами. Работы осложнялись сложным горным рельефом и большой площадью поиска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Поисковые работы не прекращались двое суток. Мужчину обнаружили и вывели в безопасное место. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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