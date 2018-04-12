В Мостовском районе ФСБ проведет антитеррористические учения «Рельеф»

12 апреля в 13:21

Учения пройдут в несколько этапов с 12 по 16 апреля.

В рамках командно-штабного антитеррористического учения «Рельеф-2018» на практике будет отработан комплекс мероприятий по поиску и обезвреживанию условных террористов, укрывающихся в лесном массиве и готовящихся к совершению террористического акта. Будет отработано межведомственное взаимодействие при проведении совместных операций с участием УФСБ по краю, пограничников, полицейских, следователей СК РФ, спасателей МЧС, сотрудников УФСИН, Росгвардии других ведомств, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Дополнительно реализуют меры профилактики по повышению антитеррористической защищенности уязвимых объектов, выявлению нарушителей миграционного режима, а также проведут другие мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в Мостовском районе.

Оперативный штаб в Краснодарском крае просит жителей и гостей Мостовского района и края с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

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