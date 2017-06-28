В Мостовском районе град повредил 46 крыш частных домов

Комиссия 28 июня приступила к оценке ущерба, который нанес град жителям поселков Перевалка и Бурный.

«По данным на 10:00, в поселке Перевалка градом повреждены 34 кровли частных домов, в поселке Бурном — 12 крыш частных домов и крыша Дома культуры. На данный момент заявки от жителей перестали поступать. Комиссия продолжает обходить дворы, обследовать территории. Ущерб устанавливается», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении ГО И ЧС администрации Мостовского района.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Мостовском районе 27 июня в поселках Перевалка и Бурный прошел сильный град.

Источник