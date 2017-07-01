В Мостовском районе из конюшни украли три драгунских седла

Сотрудники полиции раскрыли кражу с территории базы отдыха.

Владелец учреждения и сообщил, что накануне из конюшни пропали три драгунских седла стоимостью 70 тыс. рублей.

По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали одного из сотрудников базы, 25-летнего жителя станицы Губской.

Он сознался в содеянном. Молодой человек пояснил, что спрятал похищенные седла в лесу, чтобы позже продать их, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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