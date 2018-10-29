В Мостовском районе капитан дальнего плавания заблудился в лесу с женой

Вечером 28 октября в «Кубань-СПАС» обратилась девушка и сообщила, что ее родители заблудились в лесу в поселке Никитино Мостовского района.

Супруги отправились к Капустинскому водопаду утром. Они пропустили нужную развилку и пошли в другом направлении. Вечером они позвонили дочери. Затем связь с туристами прервалась. На их поиски отправились три спасателя. Через несколько часов они вдалеке заметили свет от телефона женщины, пошли на него и нашли заблудившихся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Супругов вывели на дорогу к их автомобилю. Мужчина отметил, что является капитаном дальнего плавания и признался, что в море ориентироваться легче, чем в лесу.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник