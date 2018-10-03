В Мостовском районе казак вывел из-за леса заблудившегося грибника

Сообщение о пропаже человека поступило в полицию 1 октября.

К полицейским обратились грибники. Они рассказали, что приехали из Армавира и пошли в лес собирать грибы. В какой-то момент их товарищ пропал.

К поискам подключились казаки-дружинники. В лес отправился атаман Губского хуторского казачьего общества сотник Алексей Прудниченков.

Он нашел грибника и вывел его из леса. Мужчине оказали медпомощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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