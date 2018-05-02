В Мостовском районе ликвидировали возгорание лесной подстилки

Площадь пожара в Соленовском участковом лесничестве составила 1 га.

Сообщение о задымлении в лесном массиве в районе населенного пункта Никитино поступило в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю» в 15:10 1 мая.

К месту было направлено подразделение. Оно установило, что произошло возгорание лесной подстилки, площадь пожара на тот момент составляла 0,8 га. Угрозы населенному пункту не было.

В 18:30 возгорание ликвидировали.

Пострадавших нет.

На месте работали пять человек и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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