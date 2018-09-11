В Мостовском районе мужчина спилил два дуба на 700 тыс. рублей

Уголовное дело о незаконной рубке леса в сентябре направили в суд.

Сотрудники полиции во время оперативно-профилактической акции «Лес» выявили факт незаконной рубки деревьев. В Псебайском лесничестве они задержали с поличным 59-летнего мужчину, который перевозил два спиленных дуба. Общий ущерб составил около 700 тыс. рублей.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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