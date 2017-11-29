В Мостовском районе на берегу реки нашли тело мальчика

Родители сообщили о пропаже ребенка вечером 27 ноября.

«Тело малолетнего мальчика обнаружили на берегу водоема неподалеку от поселка Мостовского, где он жил. Признаков насильственной смерти не теле не зафиксировано. Предварительная причина смерти — утопление с признаками переохлаждения», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

По данным СМИ, ребенку было десять лет.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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