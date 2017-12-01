В Мостовском районе одну из улиц назовут в честь летчицы Марины Попович

Об этом сообщил глава района Сергей Ласунов.

«Мы планируем улицу назвать в ее честь. У нас существует практика — есть уже улица космонавта Георгия Шонина, есть посвященный ему музей в школе. В комплектовании музея принимали участие вдова космонавта Шонина и Марина Лаврентьевна Попович», — сказал Ласунов.

По его словам, назвать улицу в честь летчицы станет возможным, когда в генплан внесут предложения по строительству новых микрорайонов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последние три года Марина Попович с мужем жила в дачном доме в Мостовском районе. После того как летчице стало плохо, ее увезли в межрайонный центр — в Абинскую больницу. Утром 30 ноября на 87-м году жизни она скончалась.

В Мостовской районе проведут вечер памяти летчицы.

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