В Мостовском районе открыли новый офис врача общей практики

На строительство медицинского учреждения на хуторе Первомайском было выделено более 10 млн рублей из краевого бюджета.

Амбулатория ВОП будет обслуживать около 1 тыс. человек. Здесь установлено новое оборудование. Будут работать прививочный и процедурный кабинеты, кабинет доврачебного приема, детский и взрослый кабинет врача общей практики, а также кабинет акушера-гинеколога.

Вопросы расширения сети офисов ВОП в регионе находятся на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева. Эта форма первичной медицинской помощи пользуется доверием и спросом у населения. Современное лечебно-диагностическое оборудование позволяет повысить вероятность раннего выявления различных заболеваний и контроль эффективности проводимого лечения.

Всего в 2018 году планируется построить около 30 офисов ВОП, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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