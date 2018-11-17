В Мостовском районе открыли памятник погибшему милиционеру

Памятное мероприятие прошло на контрольно-пропускном пункте села Соленое 16 ноября.

Именно там сержант милиции Валерий Мурадов 30 июня 1991 года получил смертельное ранение. Милиционер пытался остановить нарушителя на мотоцикле, но тот на высокой скорости сбил стража порядка. От полученных травм Мурадов скончался в Псебайской больнице.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, а также члены семей погибших сотрудников.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по краю полковник внутренней службы Александр Зацепилов выразил слова поддержки и признательности не только семьям, потерявшим своих близких в борьбе с преступностью, но и действующим сотрудникам. Присутствующие почтили память погибшего коллеги минутой молчания и возложили к мемориалу цветы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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