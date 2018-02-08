В Мостовском районе овчарка Яра помогла найти украденные бензопилы

Злоумышленников задержали, расследование уголовного дела о краже завершили в феврале.

В полицию поступило заявление от сотрудников цеха по обработке древесины о пропаже двух бензопил стоимостью 80 тыс. рублей. На место прибыли следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Овчарка по кличке Яра взяла след и привела к одному из домов. Хозяина на месте не оказалось. Соседи предполагаемого злоумышленника рассказали, что видели его в компании незнакомого парня. Обоих задержали в соседнем поселке и доставили в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 44 и 29 лет.

Установили, что один из задержанных работал на предприятии и недавно уволился. Мужчина знал, где на территории цеха обычно лежат пилы. Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу.

Возбудили уголовное дело о краже. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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