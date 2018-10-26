В Мостовском районе поднялся уровень воды в реках Лаба и Малая Лаба

26 октября в 17:46

В связи с этим 26 октября в муниципалитете объявили о введении режима ЧС.

В районе из-за выпавших осадков вода в реках Лаба и Малая Лаба поднялась до отметки «Опасное явление». Берегозащитные сооружения размыло.

Сейчас угрозы подтопления нет: реки из берегов не вышли. О пострадавших информации нет, сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

В Хадыженске электроснабжение полностью восстановят 27 октября.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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