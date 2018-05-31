В Мостовском районе после погони и драки с полицейскими задержали шестерых мужчин

Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 28 до 37 лет.

В дежурную часть ОМВД России по Мостовскому району поступило сообщение о том, что на улице Красной водитель темной иномарки сбил дорожный знак и скрылся.

На место направили наряд дорожно-патрульной службы, который заметил похожий на описание автомобиль и попытался его остановить. Проигнорировав требования полицейских, водитель иномарки продолжил движение. После непродолжительной погони наряды ДПС и ППС заблокировали автомобиль в поселке Мостовском напротив частного дома на улице Горького, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Из двора дома, принадлежащего родственникам водителя иномарки, вышло пять мужчин. Они вместе с правонарушителем напали на полицейских и стали наносить стражам порядка множественные удары по голове и телу. Пятерым сотрудникам полиции причинили повреждения в виде закрытых черепно-мозговых травм и сотрясений головного мозга.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, в их отношении возбудили уголовные дела по статье применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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