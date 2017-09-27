В Мостовском районе сельского главу заподозрили в мошенничестве для сына

В отношении главы Краснокутского сельского поселения возбудили уголовное дело.

Прокуратура Мостовского района провела проверку и установила, что женщина из личной заинтересованности, чтобы предоставить привилегии своему сыну — руководителю МУП «Водоканал» и депутату Совета Краснокутского сельского поселения, подписала акт выполненных работ по договору создания культурных пастбищ. Это стало основанием для неправомерного получения предприятием субсидии в размере более 700 тыс. рублей и привело к конфликту интересов.

При этом установлено, что агротехнические работы на сумму более 200 тыс. рублей предприятием фактически не выполнены, так как они были проведены крестьянско-фермерским хозяйством как пользователем земельного участка еще в октябре 2013 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в следственный орган. Руководитель СУ СК по краю возбудил в отношении главы Краснокутского сельского поселения и ее сына уголовные дела по статьям о пособничестве в мошенничестве и мошенничестве при получении выплат.

Чиновницу по ходатайству следователя суд отстранил от занимаемой должности.

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