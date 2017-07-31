В Мостовском районе утонула семилетняя девочка

Трагедия произошла 27 июля в поселке Псебай.

Девочка с бабушкой пошла купаться на реку. Ребенок находился в воде без присмотра, женщина в это время сидела на берегу. Когда она отвлеклась, девочку стало уносить течением, бабушка потеряла ее из вида.

Тело утонувшего ребенка в поселке Псебай в нескольких километрах от места происшествия. Семилетняя девочка не умела плавать.

«В связи с тем, что утонула девочка, в отношении жительницы Мостовского района возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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