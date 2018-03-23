В Мостовском районе в лесу заблудился 15-летний подросток

Мальчик ушел из дома 22 марта. Сейчас его разыскивают полицейские и спасатели.

В полицию обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что утром 22 марта ее 15-летний сын ушел в лес и не вернулся. Женщина добавила, что около 13:00 сын позвонил ей и сообщил о том, что заблудился. Через некоторое время связь с подростком прервалась.

Личный состав отдела МВД России по Мостовскому району подняли по команде «общий сбор». На розыск несовершеннолетнего ориентированы все наружные службы полиции, созданы поисковые группы, в число которых вошло около 30 полицейских, сотрудники МЧС и егеря.

Ночью обследовали западную сторону поселка Псебай и хребет южной стороны горы Герпиген с применением служебных собак. Сотрудники оперативных подразделений полиции опросили родственников, друзей и знакомых подростка.

На розыск ориентированы сотрудники полиции приграничных районов Краснодарского края. Поиски осложняют плохие погодные условия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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