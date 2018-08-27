В Мостовском районе водитель наехал на двух пешеходов

Авария произошла 25 августа в 7:50 в станице Ярославской.

По предварительным данным, 37-летний водитель ВАЗ-21065 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и наехал на двух пешеходов, которые двигались по обочине в попутном направлении. После этого автомобиль столкнулся с автомобилем LADA Largus.

В результате ДТП 26-летняя и 55-летняя женщины госпитализировали с травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21065 получил права месяц назад.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник