В Мостовском районе воры по дороге домой разбили украденный улей

28 августа в 15:50

Полицейские задержали троих злоумышленников.

В дежурную часть обратился местный житель. Он пояснил, что ночью с территории его пасеки пропал пчелиный улей. Ущерб составил более 8 тыс. рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели пасеку и недалеко от участка обнаружили разбитый улей. Правоохранители опросили возможных очевидцев и установили личность одного из воров.

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Там он сознался, что похитил улей вместе с двумя знакомыми. Злоумышленники собирались перенести похищенное на территорию дома и попробовать мед, однако уронили улей по дороге. Молодые люди разделили между собой мед и разошлись по домам. Знакомых подозреваемого задержали.

В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело о краже. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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