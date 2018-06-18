В Мостовском районе ввели режим ЧС из-за подтоплений

18 июня в 13:52

В Псебайском городском поселении из-за ливня поднялся уровень воды в реке Дальняк.

В зону подтопления попали 180 дворов. В два дома даже зашла вода. Погибших и пострадавших нет, эвакуировать людей не потребовалось. Системы жизнеобеспечения не нарушены, сообщили в администрации муниципалитета.

Сейчас с последствиями стихии борются десять единиц техники и 35 человек. Они откачивают воду, устраивают дополнительные каналы для стока, восстанавливают дорожное полотно, обочины и кюветы. Идут работы и по дезинфекции территории. Жители проходят антибактериальную вакцинацию. Специально созданная комиссия подсчитывает ущерб. Оперативный штаб держит ситуацию под контролем.

До опасных отметок также может подняться уровень воды в реке Кубань. Экстренное предупреждение до конца суток объявило МЧС края. Спровоцировать чрезвычайную ситуацию могут сильные дожди. Их прогнозируют 18 июня в южной половине региона. На Ставрополье уровень воды в Кубани уже достиг критической отметки. Бурные потоки идут из Карачаево-Черкесии.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник