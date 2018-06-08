В Мостовском районе за сокрытие девяти земельных участков уволили депутата

08 июня в 08:32

После проверки прокуратуры сельского депутата лишили полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства.

Прокуратура установила, что депутат совета Унароковского сельского поселения Мостовского района скрыл информацию об аренде девяти земельных участков сельскохозяйственного назначения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор Мостовского района внес совету сельского поселения представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекратили досрочно в связи с утратой доверия.

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