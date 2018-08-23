В Мостовском районе женщина 15 раз ударила ножом бывшего возлюбленного

Убийство произошло 10 августа в селе Беноково.

Между 50-летней женщиной и 45-летним мужчиной часто происходили ссоры, из-за этого они в последнее время жили раздельно. По версии следствия, 10 августа он пришел к ней гости, чтобы выпить. Во время застолья они снова поругались. Женщина взяла кухонный нож и ударила оппонента 15 раз в область лица, туловища и спины оппонента. Мужчина скончался.

О совершенном преступлении местная жительница рассказала сестре, которая вызвала полицию и скорую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемую заключили под стражу. СК предъявил ей обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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