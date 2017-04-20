В Мостовском районе установили контейнер для раздельного сбора мусора

В станице Баракаевской Мостовского района в апреле установили специальный контейнер для раздельного сбора мусора.

Программу чистой станицы разработал бывший музыкант из Донбасса Олег Кожакин. Несколько лет назад он переехал в станицу. Сначала работал в хоре, но вскоре решил открыть свой бизнес.

«Контейнеры будем ставить здесь, около школы, и планируем в дальних местах, где у нас есть туристические маршруты, пещеры. Уже есть активная группа, которая обязуется в определенное время вычищать: раз в неделю, в две недели», — рассказал предприниматель Олег Кожакин.

Помимо пластика активисты собирают картон, причем за мусором могут приехать сами. Для этого предприниматель купил автомобиль с прицепом и обклеил баннерами с призывом сохранить природу родного края. Идею поддержало большинство местных жителей. Нашелся даже пиар-менеджер, который несет ее в массы.

«Мы понимаем, что придется объяснять, мы напишем листовки. Хотим сделать здесь большой плакат рядом с контейнером для пластиковых бутылок. Повесим огромный информационный стенд, где будем объяснять всем, зачем мы это делаем, призывать», — сказала организатор проекта по раздельному сбору мусора Наталья Изотова.

Активисты сами собрали пресс, с помощью которого обрабатывают картон, чтобы отправлять его на дальнейшую переработку. А в поселении установили деревянные мотиваторы, чтобы туристы, которых в Мостовской район приезжает много, не оставляли после себя грязь.

Раздельный сбор мусора со временем наладят по всему краю. Подобные контейнеры уже установили в нескольких районах. Работа будет продолжаться, тем более что 2017 объявлен в России Годом экологии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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