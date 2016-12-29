В Мостовском районе в перевернувшейся машине пострадала школьница

В Мостовском районе 28 декабря в ДТП пострадали два человека, среди которых несовершеннолетняя девушка.

Авария произошла в 18:50 на трассе Мостовской — Хамкетинская. По предварительным данным, 21-летний парень за рулем ВАЗ-21074 ехал со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали два человека: сам водитель и его 16-летняя пассажирка, их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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