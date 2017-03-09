В Мостовском районе запустят производство кирпича ручной формовки

Губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву 9 марта рассказали о планах запустить производство кирпича ручной формовки на заводе в Мостовском районе.

Из общего объема базовых отраслей экономики Мостовского района более 30% формируется промышленным производством. Наибольший удельный вес приходится на обрабатывающие предприятия, в том числе и ООО «Губский кирпичный завод», который уже 20 лет работает на рынке керамической продукции.

Как пояснила генеральный директор предприятия Любовь Попова, в 2015 году оно выпустило 35,6 млн штук кирпича, в 2016 году этот показатель вырос до 36,8 млн штук. Продукция реализуется не только по Краснодарскому краю, но также отправляется в Ростовскую область, республики Северного Кавказа. В 2018 году завод планирует запустить линию по изготовлению кирпича ручной формовки.

«Это будет новый проект предприятия с проектной мощностью 5 млн штук. Кирпич ручной формовки будет изготавливаться по голландской технологии. Это будет импортозамещающая линия. Материал отличает большая устойчивость к агрессивным условиям побережья, где повышенная влажность и соль. Тем самым мы сможем предложить товар для строительной ниши на Черноморском побережье, у нас и в Крыму», — пояснила руководитель предприятия.

Она также отметила, что кирпич ручной формовки может быть использован в элитном строительстве и при возведении объектов туристической инфраструктуры, для отделки гостиниц и отелей.

Вениамин Кондратьев высоко оценил кадровую политику завода: топ-менеджеры регулярно проходят курсы повышения квалификации, а на самом предприятии открыт центр подготовки кадров.

«Вы заложили фундамент, чтобы приобрести завтра. Это дальновидная политика. Вы вкладываетесь в людей и сегодня создаете будущее. Важно, что вы не только сохраняете существующее положение на рынке, но и планируете расширяться. Если сможете сохранить качество и маневрировать ценой, то губский кирпич будет известен не только в Крыму и у наших соседей, но во многих регионах страны», — подчеркнул губернатор.

Глава Краснодарского края посетил швейную фабрику по изготовлению медицинской одежды в поселке Мостовском. В год здесь выпускают 15 тыс. единиц продукции: медицинские халаты и костюмы. На производстве работают около 20 человек. Готовую продукцию реализуют в сети своих магазинов: два находятся в Краснодаре, один — в Майкопе.

Кондратьев пообщался с сотрудницами цеха, отметив организацию работы и качество выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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