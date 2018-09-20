В музее Фелицына Краснодара откроется выставка «Легендарный Калашников»

Она начинается 20 сентября в 12:00 и будет посвящена жизни знаменитого конструктора.

На выставке будут представлены больше 150 экспонатов из Ижевска. Пулеметы, различные виды огнестрельного оружия, и, конечно, легендарный АК-47. Автомат используется на вооружении у многих стран мира. Он увековечен на гербах нескольких государств и является своеобразным символом свободы и независимости. Кроме того, на выставке представлены личные вещи Калашникова, которые рассказывают о его судьбе.

«Сын моего времени, он стал легендарным конструктором, потому что такова была история нашей страны. Как он вспоминал, если бы не война, он стал бы конструктором сельскохозяйственных орудий, но именно она сделала из него солдата, создателя автомата для защиты Родины», — сказала заведующая экспозиционным отделом музейно-выставочного комплекса имени Калашникова Лада Михайлова.

Жители Кубани смогут открыть для себя Калашникова с новой стороны — как поэта и писателя.

Выставка продлится до 30 ноября.

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