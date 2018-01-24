В музее Фелицына проведут 75 встреч в рамках патриотического проекта

В Краснодаре 24 января презентовали патриотический проект «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц».

Переносят в прошлое школьников и студентов киноленты, интерактивные карты и редчайшие экспонаты. Музейные работники объединили усилия с сотрудниками краевого архива и библиотек. Вместе они собрали уникальную экспозицию. Каждый посетитель смог полистать газеты, которые выходили в районах Кубани в сороковых годах во время и после оккупации. До этой экспозиции издания были скрыты от посетителей в книгохранилищах. Исключение сделали только для участников проекта.

«Во время Великой Отечественной войны Краснодарский архив был эвакуирован в Челкар, это Казахстан. Причем документы везлись в трагических условиях. На пароходах, поездах. Эвакуацией занимались только женщины. У нас в архиве сохранилась переписка об этих событиях», — рассказал руководитель государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров.

Интерактивный проект приурочили к годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Музейные работники подготовили 75 встреч, каждая из них будет уникальной. Школьники и студенты смогут поделиться историями своих семьей.

«Мы надеемся, что наш музей пополнится новыми коллекциями, которые будут приносить. Мы узнаем известных людей и неизвестных, мы откроем новые страницы в истории. Только в краевом музее участниками этого проекта станут более 2,5 тыс. школьников и студентов. Они станут нашими помощниками», — сказала заместитель генерального директора музея имени Е. Д. Фелицына Татьяна Павленко.

Завершится проект 9 мая 2020 года, в день 75-летия Великой Победы. Тогда в свет выйдет большая книга-летопись, на страницах которой будет отражена героическая история региона.

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