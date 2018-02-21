В Музее истории Сочи пройдет выставка «Мифы и правда о золоте Сочи»

Открытие состоится 27 февраля в 12:00.

Экспозиция включает исторические раритеты, обнаруженные при многолетних археологических исследованиях, а также во время раскопок периода подготовки Сочи к зимним Олимпийским играм.

Археологическая коллекция музея насчитывает более 5 тыс. экспонатов. Она пополнялась с начала XX века.

Среди уникальных экспонатов выставки — коллекция украшений из женского погребения в поселке Лоо, случайно обнаруженная при строительстве одного из корпусов пансионата в 1960 году. Значительная часть изделий этой коллекции античного времени. Один из комплексов выставки будет посвящен теме добычи золота на Кавказе.

Большая часть экспонатов будет представлена предметами, поступившими в музей в результате раскопок на территории олимпийского строительства в 2007-2013 годах. Среди них — поселения, могильники, культовые комплексы, крепости и храмы.

Экспозиция продемонстрирует посетителям около 300 предметов историко-культурного наследия России. Это предметы быта, вооружения, ювелирного искусства, архитектурные детали крепостей и храмов, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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