В музее Крымского района представили сотни находок времен войны

В музее Крымского района поисковики собрали фляжки, противогазы и большой арсенал времен Великой Отечественной войны.

Там посетители могут в деталях представить себе быт советских солдат и их противников. К примеру, на полках — большое количество флаконов и пузырьков из-под медикаментов. Немцы носили с собой лекарства на все случаи жизни. Саперные лопатки, походные котелки, штык-ножи и даже турецкий портсигар — все поисковики добыли во время экспедиций.

— Здесь представлены реплики, то есть копии — копии немецкого вооружения. Также мы видим гранаты-колотушки, гранаты М-39.

Благодарность за подвиги защитников Родины живет в сердцах потомков. Сотни жителей края примут участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Регистрация желающих уже началась. В прошлом году с портретами героев в руках прошагали около 500 тыс. кубанцев, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник