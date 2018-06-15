В музее спортивной славы Сочи пройдет акция «Ночь футбола»

Она пройдет 16 июня и будет посвящена чемпионату мира по футболу — 2018.
Акция стартует с открытия выставки из фондов музея «Жемчужина футбола — «Жемчужина» Сочи», из истории одноименного городского футбольного клуба.
На выставке представят экспонаты из личных коллекций: фотографии, грамоты, футбольные трофеи, связанные с историей сочинского футбола, атрибутика футбольного клуба «Жемчужина», в том числе с автографами игроков, личные предметы первого тренера футбольного клуба Арсена Найденова.
В рамках мероприятия пройдет встреча с ветеранами футбола Сочи, сообщает пресс-служба города.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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