В музеях и библиотеках Краснодара отметят День космонавтики

В России 12 апреля отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.

Цикл выставок литературы «Космос и человек» проводит Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина. Посетить их можно по 15 апреля.

Ежегодная краевая художественная выставка «Луна 16», посвященная теме космоса, включает живопись, графику, арт-объекты. Посетителям представят около 100 произведений. Выставка будет работать в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко с 12 по 15 апреля.

Для учеников краснодарской школы № 71 в музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына 12 апреля в 12:00 проведут мероприятие «Космонавты Кубани».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в кубанских музеях стартовала неделя космонавтики.

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