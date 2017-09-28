В Музыкальном микрорайоне Краснодара несколько домов остались без света

По сообщениям очевидцев, от электроснабжения 28 сентября отключили дома по улицам Чайковского и Шостаковича.

«С 15:00 у нас нет ни света, ни воды. Коммунальные услуги оплачиваем вовремя, поэтому не понимаем, почему наш дом отключили», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» жилец дома по улице Чайковского.

«ТСЖ не заключило договор с элекросетями. Информацию передали в администрацию города, вопрос будет решаться там», — пояснили интернет-порталу «Кубань 24» в Единой дежурно-диспетчерской службе.

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