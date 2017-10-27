В Музыкальном микрорайоне Краснодара отключили теплоснабжение из-за аварии

Специалисты 27 октября ликвидируют порыв трубопровода на участке в районе улицы Есенина, 108.

Из-за аварии были отключены от тепла и подачи горячей воды несколько десятков домов в Музыкальном микрорайоне, запитанных от котельной ИП «Карапетян».

«Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с Калининской сельской администрацией контролируют ситуацию на месте. Ремонтно-восстановительные работы будут вестись до конца дня 27 октября. Ночью все дома планируется запитать», — сообщили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

В случае необходимости работы будут продолжены 28 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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