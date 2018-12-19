В Музыкальном микрорайоне Краснодара спецтехника откачала воду с дорог

Шесть единиц специализированной водооткачивающей техники ликвидировали локальные подтопления в районе улиц Агрохимической и Ангарской.

«Проблема подтоплений в Музыкальном микрорайоне — наболевшая. Каждый раз после выпадения сильных осадков несколько улиц здесь становятся практически непроезжими. На сегодняшний день для решения этой проблемы применим только один способ — откачка воды специализированной техникой», — сказал глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

Откачку провели на одном из наиболее востребованных для проезда транспорта участков. На пересечении Ангарской и Агрохимической регулярно происходят подтопления.

По данным городской ЕДДС, при обильных осадках в Краснодаре наибольшее количество заявок на откачку воды поступает от жителей Музыкального микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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