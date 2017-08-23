В Музыкальном микрорайоне Краснодара увеличили число пожарных гидрантов

Всего в городе в 2017 году восстановили 475 пожарных гидрантов.

Начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Василий Крамаренко сообщил, что всего в Краснодаре 2 тыс. 624 пожарных гидранта, их работоспособность проверяют дважды в год, весной и осенью. В 2017 году уже провели ремонт 475 гидрантов, около 200 сейчас в работе.

Он добавил, что после пожара в доме № 3 на улице имени Прокофьева в Музыкальном микрорайоне провели тщательную работу по поиску, восстановлению и установке новых пожарных гидрантов. В результате количество рабочих гидрантов с 20 увеличилось до 67.

Глава города Евгений Первышов подчеркнул, что работу по проверке гидрантов необходимо завершить раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Для ремонта дома 24 февраля завезли стройматериалы. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что пострадавший от пожара дом должны восстановить в течение двух месяцев. В многоэтажке 28 февраля начали восстановительные работы в выгоревших при пожаре квартирах. В марте в доме отремонтировали первую квартиру. Первышов 2 марта подписал постановление об отмене режима ЧС в районе горевшего многоэтажного дома на улице Прокофьева.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

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