В Музыкальном микрорайоне Краснодара построят новую теплотрассу

В Краснодаре ведется строительство дополнительной теплотрассы в Музыкальном микрорайоне.

Она будет работать параллельно с существующей, которая не обеспечивает этот жилой массив теплоносителем в должном объеме. На новую трубу переключат ряд домов. Завершить работы планируется к концу года.

Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации города, которое провел мэр Евгений Первышов.

Заместитель главы Краснодара Евгений Зименко сообщил, что за период с 1 декабря по 20 декабря в городе произошло семь аварийных ситуаций на тепловых сетях. Сейчас они работают в штатном режиме.

В администрации города и внутригородских округов разработали график ответственных дежурных на период с 31 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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