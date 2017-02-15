В Музыкальном микрорайоне Краснодара локализовали пожар в многоэтажке

В Музыкальном микрорайоне Краснодара на улице Прокофьева 15 февраля локализовали пожар в многоэтажном жилом доме.

Пламя локализовано в 21:54 на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают пожарные.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

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