В Музыкальном микрорайоне Краснодара жители вышли на собрание о проблеме самостроев

Жители Музыкального микрорайона Краснодара, в котором произошел крупный пожар, собрались 16 февраля у сгоревшего дома.

Около сотни владельцев квартир в самостроях откликнулись на призыв встретиться, который был распространен в социальных сетях. Жильцы обсуждали проблемы, с которыми они столкнулись после покупки квартир у сомнительных застройщиков. К примеру, перебои с электричеством, отоплением и отсутствием инфраструктуры.

Активисты предложили организовать специальную группу, в которую войдут представители следственного комитета, прокуратуры и администрации. Такая комиссия, по мнению людей, сможет повлиять на ресурсоснабжающие организации и управляющие компании и поможет привести район в порядок.

Чиновники Прикубанского округа, которые также были на встрече, с предложением согласились. Уже два года с самостроями на Кубани ведется масштабная война. Ни один такой дом за это время узаконен не был, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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