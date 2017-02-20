В Музыкальном микрорайоне Краснодара вице-мэры проведут прием граждан

Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 февраля поручил своим заместителям провести для граждан выездной прием в Музыкальном микрорайоне.

«Главные проблемы этого микрорайона нам известны, но важно предметно пообщаться с его жителями, еще раз сверить позиции. Это даст, с одной стороны, понимание степени важности каждой из проблем и позволит вместе с жителями правильно расставить приоритеты в предстоящей работе по приведению в порядок этого жилого района. Есть частные случаи, где мы можем оперативно помочь», — сказал Первышов.

По его словам, микрорайон разделят на сектора, за каждым назначат ответственного вице-мэра. Выездной прием проведут за один день. Адреса, где будут размещены такие приемные, а также время их работы, опубликуют на официальном интернет-портале администрации Краснодара. Такая информация будет размещена и с помощью администрации Прикубанского округа и управляющих компаний в Музыкальном микрорайоне.

Планируется, что состоится серия встреч с жителями этого микрорайона. Мероприятия проведут со старшими домов, представителями управляющих компаний. Мэр собирается встретиться со всеми пострадавшими жильцами дома на улице Прокофьева, 3. Он обсудит дальнейшие действия по восстановлению дома и механизм предоставления компенсаций.

«Предстоит не только отработать все моменты по пострадавшему дому, но и выстроить приоритеты по решению проблем всего микрорайона, обследовать все самые острые места и определить первоочередные задачи», — сказал Первышов.

Глава города отметил, что сейчас прорабатывают вопросы по поводу ремонта дорог в Музыкальном микрорайоне в весенний период, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС. В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробный материал о пожаре в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне читайте здесь.

Фоторепортаж о ликвидации последствий пожара в доме на улице Прокофьеа, 3 смотрите здесь.

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