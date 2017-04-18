В Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за долгов котельной отключили горячую воду

В Краснодаре несколько домов Музыкального микрорайона в апреле остались без горячей воды.

«Департамент городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара занимается ситуацией с отключениями горячей воды в Музыкальном микрорайоне. Основная причина, которая привела к отключениям, — неоплата услуг ЖКХ жильцами многоквартирных домов микрорайона», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии добавили, что по статистике, треть жителей микрорайона систематически не оплачивает коммунальные услуги. В связи с этим у управляющих компаний образовалась задолженность перед котельной, которая обеспечивает подачу горячей воды.

«На сегодняшний день долг составляет 29,5 млн рублей. Руководство котельной в свою очередь не смогло рассчитаться с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Сумма долга перед газоснабжающей организацией достигла 12,5 млн рублей. По этой причине организация приняла решение прекратить подачу газа в котельную», — отметили в администрации города.

Сейчас власти проводят дополнительные встречи и переговоры, в том числе — со старшими по домам Музыкального микрорайона, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара Евгений Первышов 6 марта поручил провести открытый конкурс на выборы заместителя главы администрации Калининского сельского округа, который будет принимать участие в решении проблем Музыкального микрорайона. Прием документов на участие в конкурсе начался 25 марта и завершился 11 апреля. Заявления поступили от 16 кандидатов.

Подробнее о ситуации в Музыкальном микрорайоне Краснодара читайте здесь.

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