В Музыкальном районе Краснодара из-за пожара ввели режим ЧС

Глава Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести режим ЧС в Музыкальном микрорайоне, где загорелся шестиэтажный дом.

Сейчас глава города находится на месте происшествия.

Режим локального ЧС распространяется на горящий дом и близлежащие здания. Будет создан штаб по выяснению причин возгорания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Из дома эвакуировали около 200 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Загоревшееся здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего.

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