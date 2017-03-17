В Музыкальном театре Краснодара отметят Международный день джаза

В Музыкальном театре Краснодара 30 апреля пройдет концерт «Вспоминая легенды», посвященный Международному дню джаза.

Для зрителей выступят американские вокалисты Мэри Макбрайд и Дэвид Драйвер, а также пианист Джонатан Спурни. Они исполнят композиции в сопровождении краснодарского Биг-бенда Георгия Гараняна и струнной группы оркестра Музыкального театра.

Артисты исполнят композиции из мюзиклов и кино. Это песни из репертуара Коула Портера, Джорджа Гершвина, Хоги Кармайкла, Фрэнка Синатры, Энни Ленокса, Элтона Джона, Тины Тернер, Дэвида Боуи.

Концерт проведут при поддержке посольства США в России. Начало в 19:00, сообщает пресс-служба КТО «Премьера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Зимнем театре Сочи 2 мая пройдет концерт американских исполнителей Мэри Макбрайд и Дэвида Драйвера «Вспоминая легенды».

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