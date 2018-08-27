В МВД РФ рассказали об отсутствии лимита на выплаты информаторам

Величина вознаграждения за предоставление полиции информации для раскрытия преступлений будет зависеть от тяжести нарушения и общественного резонанса.

Приказ Министерства внутренних дел России о выплатах для граждан за помощь правоохранительным органам вступил в силу 27 августа.

«Решение о выплате принимается после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлениям установлена по представленной информации», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Объявление о вознаграждении действует с момента его размещения на сайте МВД РФ и до его удаления. Основанием для его выплаты станет предоставление достоверной информации.

Выплачиваемая сумма ограничений не имеет, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суммы поощрений варьируются от 50 тыс. до 10 млн рублей. Решение о выплатах в размере до 500 тыс. рублей будет принимать начальник регионального управления, до 3 млн рублей — первый заместитель руководителя МВД. За особо важную информацию предусмотрены и большие суммы, но соответствующее решение будет принимать глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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